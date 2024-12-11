Украина отвергла инициативу Венгрии о перемирии с Россией на Рождество

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Венгрия предложила Украине установить на Рождество перемирие и провести обмен военнопленными с Россией, однако Владимир Зеленский отверг эту инициативу. Соответствующее сообщение премьер-министр Венгрии Виктор Орбан разместил в соцсети X.

"В конце председательства Венгрии в Евросоюзе мы приложили новые усилия для достижения мира. Мы инициировали рождественское перемирие и широкомасштабный обмен пленными. К сожалению, президент Зеленский сегодня бескомпромиссно отверг это предложение. Мы сделали все, что от нас зависит!" - указал глава венгерского правительства.

Вместе с тем он не уточнил, каким образом мирная инициатива была донесена Зеленскому и, соответственно, как был получен ответ. Двумя странами активно используются дипломатические каналы, их посольства работают в Будапеште и Киеве.

Ранее 11 декабря Орбан поговорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным. Одной из главных тем их общения стали пути урегулирования украинского конфликта.