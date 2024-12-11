В Абхазии при получении гражданства обязали читать клятву

Парламент Абхазии принял в заключительном чтении законопроект о внесении поправок в закон "О гражданстве Республики Абхазия". Одним из важных изменений является публикация реестра получивших гражданство Абхазии лицах и дача клятвы, сообщает ТАСС.

Как заявил представлявший инициативу депутат Дмитрий Маршания, речь идет о госреестре, где будут отображены данные о всех лицах, получающих гражданство Абхазии.

"Это позволяет иметь данные и основания принятия тех или иных лиц в гражданство, это снимет многие вопросы. Также речь идет о том, что вступающие в гражданство Абхазии лица должны будут давать клятву на абхазском языке в уполномоченном президентом органе", - сказал депутат.

Новый закон вступит в силу 1 мая 2025 года.

"В обществе часто ходят слухи о том, что иностранцам направо и налево раздают абхазское гражданство. После публикации в реестре данных таких слухов не будет", - указал депутат Даут Хутаба.