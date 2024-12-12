Фицо полагает, что Украина может потерять треть своей территории

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Украина потеряет треть своей территории, однако так и не дождется приглашения в НАТО. Такое мнение выразил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью газете Folha de S.Paulo.

"Я считаю, что Украина потеряет треть своей территории, но ей будут предложены гарантии безопасности, к примеру, присутствие иностранных войск. Если это будет считаться счастьем для Украины, о котором все говорят, то я думаю, что украинцев предадут", - сказал он.

Премьер отметил, что решением конфликта на Украине может быть только прекращение огня и начало переговорного процесса. "Украина позволила втянуть себя в такую историю, которая не может хорошо закончиться для страны. Она потеряет территорию и не будет приглашена в НАТО", - указал он.

Фицо также полагает, что последствия конфликта серьезно отразятся на внутренней стабильности украинского государства.

14 июня президент РФ Владимир Путин обозначил условия для урегулирования ситуации на Украине. В их числе вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от членства в НАТО. На Украине также должны быть полностью обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан. Москва также считает необходимым снять все антироссийские санкции против Запада и установить внеблоковый и безъядерный статус Украины.