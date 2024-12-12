Число обращений на прямую линию с Путиным превысило 500 тыс.

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Число обращений на ежегодную прямую линию с президентом Росси Владимиром Путиным достигло более 500 тысяч. Об этом информировал телеканал "Россия-24".

Как отмечается, наиболее популярными вопросами остаются развитие транспорта, доступность жилья, ситуация с медициной, социальные выплаты. От граждан также поступает много вопросов по качеству водопроводной воды.

Прямая линия Путина, совмещенная с большой пресс-конференцией, состоится 19 декабря в 12:00 по московскому времени.