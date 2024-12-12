Банк России назвал лидеров голосования за символы тысячерублевой купюры

© Гавриил Григоров/ ТАСС

Лидерами в голосовании за выбор символов для новой тысячерублевой купюры стали скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях "Метеор", Дворец землевладельцев и Саратовский автомобильный мост через Волгу. Соответствующее сообщение размещено на сайте Банка России.

За тройкой лидеров расположились памятник Салавату Юлаеву, главный корпус Казанского федерального университета и Жигулевская ГЭС на реке Волге.

Выступая на презентации итогов голосования глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что финальное число символов, которые попадут на новую банкноту, и их расположение определят художники ЦБ и Гознака.

Участниками голосования стали более 700 тыс. человек.