Цена нефти Brent впервые с 4 декабря поднималась до $74

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Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2025 года на бирже ICE в Лондоне впервые с 4 декабря поднималась до $74 за баррель.

По состоянию на 12:00 мск, стоимость нефти Brent демонстрировала рост на 0,65% и торговалась на уровне $74 за баррель.

К 12:15 мск фьючерс на Brent замедлил рост и находился на отметке в $73,77(+0,34%). Вместе с тем фьючерс на нефть сорта WTI с поставкой в январе 2025 года рос на 0,31% и составлял $70,51 за баррель, свидетельствуют данные площадки.