Медведев встретился с Си Цзиньпином в Пекине

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Замглавы Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в ходе визита в Пекин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.

До этого Медведев приезжал в Китай в декабре 2022 года, тогда он тоже общался с председателем КНР - обсуждались актуальные двусторонние и международные темы.

Впервые встреча Медведева и Си Цзиньпина состоялась в 2008 году в рамках госвизита в Китай. Медведев тогда занимал пост президента России, а Си Цзиньпин был зампредседателя КНР. С 2012 года Медведев контактировал с китайским визави в должности премьера, в последние годы - как зампред Совбеза и председатель правящей партии.