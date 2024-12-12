Российский рынок акций демонстрирует рост

© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Российский рынок акций на открытии Московской биржи 12 декабря демонстрирует рост, юань укрепляется к рублю.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС выросли на 0,56%, до 2 526,66 и 770,75 пункта соответственно. Вместе с тем курс юаня к рублю в начале торгов вырос на 4,35 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 13,969 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил рост и торговался на уровне в 2 528,52 пункта (+0,64%), индекс РТС составил 771,31 пункта (+0,64%). Вместе с тем курс юаня ускорил рост и находился на уровне 14,089 рубля (+16,35 копейки).

Мосбиржа с 13 июня отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.