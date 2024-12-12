Совет ЕС окончательно утвердил присоединение Болгарии и Румынии к Шенгену

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Совет Европейского союза утвердил присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенскому соглашению с 1 января - спустя 18 лет после их вступления в сообщество. Об этом сказано в заявлении Совета ЕС.

"Совет ЕС утвердил отмену контроля на сухопутных границах Румынии и Болгарии с Шенгенским пространством с 1 января 2025 года", - следует из документа.

В марте текущего года Болгария и Румыния вошли в Шенген частично - путем упразднения паспортного контроля на воздушном и водном транспорте.