Трамп не приглашал Путина на свою инаугурацию в январе

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Будущий президент США Дональд Трамп не направлял главе российского государства Владимиру Путину приглашение на церемонию инаугурации, которая состоится в январе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, не направлял", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее телеканал CBS News со ссылкой на источники информировал о том, что избранный президент США направил приглашение на свою инаугурацию председателю КНР Си Цзиньпину. По данным телеканала, предполагается, что на церемонии могут присутствовать несколько представителей иностранных государств высокого ранга. Инаугурация намечена на 20 января 2025 года.