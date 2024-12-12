Оппозиция Южной Кореи повторно инициировала процедуру импичмента президента

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Шесть оппозиционных партий Республики Корея повторно инициировали процедуру импичмента президента страны Юн Сок Ёля, передает агентство Yonhap.

Инициатива будет представлена в ходе пленарного заседания парламента в пятницу, а в субботу состоится само голосование. Ранее оппозиция отмечала, что готова ставить вопрос об отрешении президента каждую неделю.

Инициативу, как и в прошлый раз, в профильный орган внесли от имени 191 депутата. В парламенте 300 мест, одно из них принадлежит формально нейтральному спикеру. Правящая партия располагает 108 мандатами.

В четверг утром Юн Сок Ёль фактически отказался от добровольного ухода в отставку и заявил, что готов к процедуре импичмента.