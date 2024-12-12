Степашин предложил установить в День Конституции РФ выходной

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Председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин предложил сделать День Конституции РФ выходным. С соответствующим заявлением он выступил в ходе 2-й ежегодной научно-практической конференции по вопросам развития правосудия и юстиции "Яковлевские чтения".

"Мое поколение помнит, что 5 декабря и 7 октября - дни "сталинской" и "брежневской" конституций - всегда были выходными днями. Я думаю, может быть, нам инициативно обратиться - один день из новогодних каникул забрать, все равно 11 дней гулять тяжело. Все-таки День Конституции, основного закона нашей страны, по которому мы живем уже много лет", - указал он.

Степашин отметил, что был депутатом Верховного совета РСФСР, когда принималась действующая Конституция России, "было много разговоров о том, ту ли конституцию мы приняли, не поспешили ли после расстрела Белого дома в 1993 году". "Но жизнь показывает, что конституция сегодня позволяет нам сохранять единство нашего государства", - подчеркнул он.