Песков заверил, что ответ на атаку ATACMS по аэродрому в Таганроге последует

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Ответ со стороны России на атаку ракетами ATACMS по аэродрому в Таганроге обязательно последует. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Хочу напомнить абсолютно недвусмысленное и прямое заявление Минобороны РФ, которое было сделано вчера, в котором четко говорится, что ответ последует", - сказал представитель Кремля при общении с журналистами.

По его словам, "ответ последует тогда и так, как будет признано целесообразным". "Но он последует обязательно", - добавил пресс-секретарь российского лидера.