В Кремль ровно в полночь привезли новогоднюю ель

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Главную праздничную ель доставили из Можайского округа Московской области в столицу для установки на Соборной площади, сообщает ТАСС. 30-метровым фургоном управлял Дед Мороз.

"Доехали. Были трудности - скользко, узко, ремонты дорог, со всех сторон едут автомобили, водители фотографируют фургон, - но доставили ответственный груз в целости и сохранности. Елочка очень красивая - пушистая, высокая как никогда", - сказал он при общении с журналистами на Красной площади.

Передав подорожную грамоту в комендатуру Кремля, Дед Мороз ввез главное новогоднее дерево на Соборную площадь под бой курантов ровно в полночь. Фургон проследовал через Спасские ворота Кремля, которые открывают только по торжественным случаям.

Ель была срублена у деревни Знаменка. Это 90-летнее дерево высотой 30 м. Ель выбрала специальная комиссия среди более 25 вариантов. Лесники ее заприметили более 10 лет назад.

Живую ель на Соборной площади Кремля устанавливают с 1996 года. В 2001-2004 годах из-за сильных морозов дерево заменяли на искусственное. В 2005 и 2006 годах Кремль украшали ели, привезенные из Великого Устюга.