Медведев и Си Цзиньпин обсудили вопросы безопасности

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев рассказал журналистам, что обсуждал на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в том числе нынешнее положение дел в мире и вопросы безопасности.

"Конечно, не обошли вниманием и общую ситуацию в мире, включая вопросы стратегической стабильности и безопасности", - указал российский политик.

По его словам, Россия и Китай являются близкими стратегическими партнерами. "Поэтому мы регулярно проводим такие консультации как на уровне глав государств, так и по другим направлениям, включая межпартийное измерение", - отметил Медведев.