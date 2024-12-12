На месторождении угля в Якутии произошло обрушение

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В результате обрушения горной массы на месторождении угля в Якутии под завалами оказались два человека. Об этом со ссылкой на МЧС России сообщает ТАСС.

"В Якутии на месторождении угля произошло обрушение горной массы. Под завалами оказались два человека, один спасен, он находится в сознании. В настоящее время продолжаются поиски второго", - говорится в сообщении.

Согласно информации МЧС, обрушение произошло на расстоянии 150 м от выхода из шахты.

Специалисты проводят комплекс мероприятий для недопущения повторного обрушения. В работах задействованы восемь сотрудников и две единицы техники МЧС РФ.