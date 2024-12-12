Песков подтвердил, что Орбан предлагал обмен пленными и рождественское перемирие на Украине

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан действительно предлагал провести крупный обмен пленными между Москвой и Киевом и объявить рождественское перемирие, но украинская сторона эту инициативу отвергла. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Венгерский премьер в ходе вчерашнего телефонного разговора с президентом Владимиром Путиным предложил осуществить накануне Рождества крупный обмен пленными, а также объявить о рождественском перемирии", - сказал Песков в беседе с журналистами.

По его словам, "Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров и не раз заявляла о готовности к их возобновлению на базе стамбульских договоренностей 2022 года".

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что Москва сразу отреагировала на инициативу главы венгерского правительства. Однако, "судя по реакции Зеленского в соцсетях, а также его окружения, украинская сторона отклонила все предложения Орбана", добавил он.