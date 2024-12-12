Al Hadath: в Дамаске освободили пропавшего в 2012 году американца

Источник в переходном правительстве в Дамаске информировал об освобождении из тюрьмы гражданина США, который исчез на территории Сирии в 2012 году.

Согласно заявлению, которое приводит телеканал Al Hadath, американец по имени Трэвис содержался в тюрьме "Эз-Зиабия" на южной окраине сирийской столицы. Один из журналистов отметил, что его состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее стало известно о том, что в "Эз-Зиабии" обнаружили американского репортера Остина Тайса, исчезнувшего в Сирии в 2012 году. Вашингтон обвинял власти арабской страны в похищении этого 30-летнего журналиста и еще нескольких граждан США. В Дамаске отвергали эти обвинения и утверждали, что американское руководство само поощряло своих граждан к незаконному проникновению в Сирию и взаимодействию с антиправительственными вооруженными формированиями.

В понедельник руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что спецпосланник президента США по делам заложников Роджер Карстенс прибыл в Бейрут в рамках "интенсивных усилий" американских властей по поиску Тайса и возвращению его на родину.