В Подмосковье установили выплату 300 тыс. рублей за третьего ребенка

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Депутаты Мособлдумы приняли закон, устанавливающий с 1 января 2025 года выплату в размере 300 тыс. рублей для подмосковных семей за рождение третьего ребенка и последующих детей, сообщает ТАСС.

"Законопроектом предлагается ввести дополнительную меру социальной поддержки молодым семьям при рождении третьего или последующего ребенка и при условии государственной регистрации рождения в органах ЗАГС Московской области. Выплата определена в размере 300 тыс. рублей и выплачивается однократно. Финансирование расходов будет осуществляться за счет средств бюджета Московской области и бюджета РФ в рамках софинансирования", - заявил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

По его словам, расходы консолидированного бюджета Московской области в 2025 году на эти цели составят 2,2 млрд рублей. Срок действия закона - с 1 января по 31 декабря 2025 года.

Предполагается, что в следующем году выплату смогут получить свыше 7 тыс. семей.