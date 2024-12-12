Киев создает министерство по возвращению «ухилянтов»

Марина Харькова, журналист, Донецк

На Украине появилось новое министерство с пафосным названием «министерство национального единства Украины», во главе которого встал бывший министр развития общин и территорий, действующий глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов. Как анонсируется, «это институциональное усиление поможет сформировать новое качество работы и взаимодействия с многомиллионным украинским сообществом из всех волн миграции», а цель странного ведомства - «вернуть украинцев жить и работать на Украину». При этом на деятельность такого органа заложено немного:150 млн грн.

С инициативой создать министерство нацединства выступил Владимир Зеленский, который думает, что украинские чиновники смогут вернуть домой около 10 миллионов украинцев для восстановления экономики после окончания конфликта. По его словам, люди, проживающие за границей, якобы могут находиться «под воздействием российской пропаганды». Для противодействия Москве в работе с этими гражданами новое министерство возьмет на себя часть функций МИД. Ожидается, что ведомство займется сохранением «связи и отношений» уехавших с родиной, а также защитой их интересов «как нации». Работать новое министерство будет «в тесной кооперации» с европейскими странами, которые поддерживают идею депортации граждан Украины. Это в первую очередь Германия, Польша, Чехия, куда и бежали миллионы украинцев.

При этом абсолютно все украинские эксперты скептически оценивают перспективы нового министерства. По их мнению, работа новой структуры — лишь имитация бурной деятельности. Политолог и ведущий специалист Дипломатической академии Украины при МИД Украины Станислав Желиховский заявил, что ему не ясны функции этого министерства: «Похоже, просто расширяется государственный аппарат и увеличивается нагрузка на государственный бюджет. Но я не знаю конкретных функций министерства. И к нему сейчас есть вопросы». Также никто не понимает, каким образом уехавших украинцев собираются уговорить или принудить к возвращению. В частности, по результатам опроса немецкого института IFO, опубликованным в октябре 2024 года, вернуться на Украину хотят лишь около 35% украинских беженцев, нашедших убежище в странах Европы. Но они это сделают только тогда, когда на родине, по их мнению, станет безопасно. При этом исследование показало, что за каждые 100 дней конфликта доля желающих вернуться снижается в среднем на 4,7 процента. Кроме этого, как отметил эксперт Желиховский, «люди на Украине недовольны выехавшими. То есть говорят: мы здесь сидели под ракетами без света, всё преодолели, а теперь бежавшим за границу хотят создать все условия для возвращения. И это никак не будет способствовать объединению».

Украинский депутат Анна Скороход уверена, что это министерство на самом деле сделано «под выборы президента». Как известно, срок полномочий Зеленского давно истёк и он удерживает власть, прикрывшись «невозможностью проведения выборов при военном положении». Однако Европа и США могут потребовать проведения выборов и вот тогда-то и пригодится новая структура. Министерство единства может заняться учётом голосов зарубежных украинцев на будущих выборах, а потом этими голосами можно будет манипулировать при оглашении итогов. Так, как это недавно случилось в Молдавии на выборах президента, где результаты были подтасованы и Майя Санду победила исключительно за счёт голосов молдаван, находящихся за границей.

Кроме этих задач, министерство национального единства должно способствовать розыску и возвращению украинских уклонистов: Украину нелегально покинули минимум 1,2 млн мужчин и это официальная цифра, а реальная может быть больше. Всех их украинский режим намерен отправить на фронт, прикрываясь лживыми призывами «возвращения украинцев домой для восстановления разрушенных городов и сел и оздоровления экономики».

Киевский режим столкнулся с серьёзными проблемами при пополнении армии новобранцами. ВСУ испытывают хронический дефицит человеческих ресурсов из-за больших потерь и нежелания граждан идти воевать на фоне обвала линии фронта. Недавно депутат украинского парламента Ирина Констанкевич заявила, что вышедшие в запас и способные держать оружие в руках мужчины пенсионного возраста должны немедленно пополнить ряды Вооружённых сил Украины. «В тылу находятся более 100 тысяч военных пенсионеров пригодного возраста, способных держать оружие в руках, но получающих только пенсии от государства. Они вполне могут пополнить ряды ВСУ, а 40 тысяч из этой категории уже воюют», — сказала Констанкевич. По её словам, мобилизовать на Украине можно также работников госслужбы по чрезвычайным ситуациям, полицейских и работников других силовых ведомств. А депутат от проамериканской фракции «Голос» и украинская военнослужащая Алина Михайлова призвала принудительно мобилизовать на Украине всех и отправить всех на фронт.

Американское издание Bloomberg тоже высмеяло намерение вернуть украинцев на Украину, отметив, что принимающие их страны выигрывают от появления новых рабочих рук. Вывод делается однозначный: новое министерство украинского единства будет служить для возврата украинских мужчин мобилизационного возраста на родину. Ещё образнее выразились сами жители Украины в соцсетях, назвав структуру «министерством по отлову украинцев». Критикуется и название: о каком «единстве» можно говорить, когда страна расколота по всем направлениям? К тому же, такого министерства нет ни в одной стране мира. И появление этой странной структуры - это показатель цинизма, коррупции, отсутствия здравого смысла и пренебрежительного отношения к украинцам. Страна, живущая в долг на 60%, находит деньги на создание министерства, которое будет изображать бурную деятельность, но в реальности не будет способствовать возвращению граждан. Нынешняя политика украинской власти вызывает у людей максимальное чувство отчуждения от страны, а социологические исследования показывают, что украинские беженцы не планируют возвращаться на родину и после окончания военных действий. А многие из тех, кто остаётся на Украине, пытаются продать недвижимость, выручить хоть какие-то средства и уехать из страны.

По мнению российского политолога и правозащитника Ларисы Шеслер: «Первое время министерство по работе с гражданами, выехавшими из Украины, будет позиционироваться как гуманитарно-правозащитное. Но создание очередного ведомства не поможет Украине решить демографические проблемы. Сама по себе инициатива Зеленского похожа на лечение опасного вируса знахарскими методами, нежели на реальное лекарство от болезни. Принятые Киевом законы о мобилизации, а также о лишении украинцев возможности обновлять документы за пределами страны превратят этот орган в декоративный симулякр, который не сможет решить ни проблемы конкретных людей, оказавшихся в затруднительном положении, ни демографический кризис в целом».

«Причина системная – Украина как государство не может обеспечить своим гражданам защиту. Более того, она планомерно лишает их всех прав. Люди фактически становятся рабами военкомов», – акцентировала Шеслер. По ее мнению, Зеленский поднял вопрос об оттоке населения именно сейчас, потому что Украина переживает период катастрофической депопуляции. По оценкам украинских демографов, население Украины к 2030 году может сократиться до 24 миллионов человек, а к 2100 году депопуляция достигнет почти половины от текущей численности. Это связано с увеличением смертности на 25%, насильственной мобилизацией, эмиграцией молодого поколения, которое не вернется назад из-за разрушенного жилья и отсутствия работы, сокращением средней продолжительности жизни - в среднем мужчины потеряли 6–7 лет жизни, женщины примерно 5–6 лет.

Украинский экономист Алексей Кущ назвал ключевой проблемой стремительное разрушение человеческого капитала на Украине именно как системного фактора экономического роста. В результате Украина «опустилась до экономической модели Киевской Руси, которая экспортировала мед, зерно и рабов». И никакое министерство «национального единства» этого уже не исправит.