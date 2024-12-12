В Японии символом уходящего года стал иероглиф "золото"

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В Японии символом 2024 года выбран иероглиф "кин" ("золото"). Торжественная церемония в этой связи состоялась в буддийском "Храме чистой воды" в древней столице страны Киото.

Причинами, по которым символом уходящего года в ходе общенационального опроса был выбран иероглиф "золото", стали успехи японских спортсменов на Олимпиаде в Париже, а также масштабный скандал с нарушениями финансовой отчетности в Либерально-демократической партии. Еще одной причиной послужило включение золотых и серебряных рудников на японском острове Садо в список культурного наследия ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Традиционно символ года начертал на листе рисовой бумаги настоятель храма монах Сэйхан Мори. Определение символа года проводится с 1995 года. Нынешняя церемония стала 30-й по счету. Участниками общенационального голосования стали более 221 тыс. человек, из них за иероглиф "золото" отдали голоса 5,47%.

В 2023 году символом года был признан "налог" из-за внимания общественности, которое было приковано к налоговой теме. Символом 2022 года стал иероглиф "сражение, война", а в 2021-м - "золото", что объясняется рекордным количеством золотых медалей, которые японские спортсмены выиграли на летней Олимпиаде в Токио.