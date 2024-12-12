Игорь Пшеничников, политолог

Похоже, что Вашингтон дал отмашку своим ставленникам и марионеткам начать реально процесс насильственного отстранения от власти президента и правительства Венесуэлы. Делается это на волне удачно проведенной американцами операции по свержению президента Башара Асада в Сирии.

С большой долей уверенности можно утверждать, что США попытаются спровоцировать массовые беспорядки в Каракасе и других городах страны с целью дестабилизировать обстановку до такой степени, когда будет возможно говорить о "смене власти". Абсолютно нельзя исключать вооруженных акций против правительства президента Николаса Мадуро вплоть до прямого вооруженного вмешательства со стороны США.

В центре этих планов Вашингтона – бывший кандидат на пост президента от объединенной оппозиции Эдмундо Гонсалес Уррутиа, проигравший президентские выборы, состоявшиеся в Венесуэле 28 июля этого года, действующему президенту Николасу Мадуро.

За месяц до запланированной даты инаугурации президента Венесуэлы Гонсалес Уррутиа заявил о намерении "занять должность президента Венесуэлы", на которую, по его утверждениям, он был избран в ходе президентских выборов 28 июля. Об этом сообщило испанское агентство EFE. Выступая в Мадриде, где он сейчас находится в эмиграции, Гонсалес заявил: "Я вижу себя на посту, на который меня выбрали большинство венесуэльцев".

По данным Национального избирательного совета, в июле за Мадуро проголосовали 51,95% граждан, а за его основного соперника Гонсалеса Уррутиа - 43,18%. Один из лидеров оппозиции Мария Корина Мачадо, которая выдвинута Гонсалесом в вице-президенты, еще в день голосования заявила, что команда Гонсалеса не собирается признавать его поражение на выборах.

Гонсалес, покинувший Венесуэлу после выборов и обосновавшийся в Испании, сказал, что в настоящее время со стороны Николаса Мадуро и его правительства "не существует никакой готовности подчиниться воле граждан, выраженной на президентских выборах". Он отметил необходимость "продолжать оказывать максимальное демократическое и дипломатическое давление для осуществления изменений, которые уже провозгласили венесуэльцы".

На том же мероприятии в Мадриде Мария Корина Мачадо, которая приняла участие в режиме онлайн из Венесуэлы, охарактеризовала нынешнее правительство Венесуэлы как "режим в терминальной стадии", "опасный, жестокий и иррациональный", который якобы показывает признаки "отчаяния".

Мачадо сказала, что 10 января у Николаса Мадуро будут два варианта: "либо он принимает условия переговоров, и Эдмундо Гонсалес принесёт присягу в качестве президента", либо Мадуро "продолжит кровавую борьбу, чтобы продлить тиранию". Мария Корина Мачадо также отметила, что убеждена в наступлении "критически важного и решающего момента для демократии и свободы" в Латинской Америке, и что победа Дональда Трампа в Соединенных Штатах может оказать поддержку венесуэльской оппозиции, поскольку "американцы прекрасно понимают, каковы режимы в Венесуэле, Кубе и Никарагуа".

Из всего сказанного Гонсалесом и Мачадо вытекает, что венесуэльская оппозиция получила задание американского истеблишмента начать "эндшпиль" в процесс свержения президента Мадуро. При этом, говоря о "кровавой борьбе" якобы со стороны Мадуро, оппозиционеры явно дают понять, что готовят насильственные акции.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предостерег противников его правительства "от заблуждений" и призвал не пытаться повторить в стране события, подобные тем, что произошли в Сирии. Мадуро сказал, что в Венесуэле "наблюдают за развитием болезненных обстоятельств для народа Сирии". Он предупредил, что "сейчас появляется фашистский экстремизм, призывающий к развязыванию в Венесуэле гражданской войны". "Я говорю вам: не заблуждайтесь, потому что народ Венесуэлы в идеальном слиянии с армией и полицией победит на пути к независимости и миру".

В своем выступлении венесуэльский лидер подчеркнул, что "Боливарианская революция прошла испытания, психологическую войну, политическую войну, экономическую войну, мы прошли через заговоры". Он осудил постоянные попытки Соединенных Штатов и западных стран свергнуть правительство Венесуэлы.

Между тем, всем понятно, что 10 января власти Венесуэлы должны быть во всеоружии и должны быть готовы дать отпор всевозможным внешним и внутренним попыткам дестабилизировать обстановку в стране. При этом более точный прогноз развития событий в Венесуэле в ближайшие недели эксперты давать затрудняются.

И наконец, совершенно понятно, что обострение ситуации в Венесуэле является частью общего плана США по давлению на союзников России по всему миру в преддверии вероятных переговоров между Вашингтоном и Москвой по украинскому вопросу, на которых настаивает избранный президент США Дональд Трамп.