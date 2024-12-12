Фиглярство Зеленского побеждает инстинкт самосохранения

Станислав Смагин, лейтенант ВС РФ, корреспондент газеты «Военный вестник Юга России»

Как известно, недавно в столице Франции на полях мероприятий, связанных с восстановлением после пожара и капитального ремонта Собора Парижской Богоматери состоялась встреча избранного президента США Дональда Трампа и нелегитимного президента Украины Владимира .Зеленского при участии Эмануэля Макрона. Встреча, которая, к слову, особо не планировалась, заняла около получаса, Трамп вел себя сдержанно, а Макрон и Зеленский демонстрировали энтузиазма. Основной темой, разумеется, стал конфликт с Россией.

Нас, однако, в данном случае интересует не столько сама встреча, сколько некоторые ее отголоски. Буквально на следующий день будущий хозяин Белого Дома опубликовал в соцсети TruthСоц. сети пост с призывом к мирному урегулированию, где, помимо прочего, оглашались цифры украинских потерь: «Они [ВСУ] нелепым образом потеряли 400 тысяч солдат и еще больше мирных жителей». Зеленский решил ответить. Написав в Telegram пост о состоявшейся «хорошей встрече» с Трампом и обсуждении с ним «глобальной ситуации от нашего фронта до Южной Кореи», он не стал напрямую вступать в полемику с недавним собеседником, но как бы между прочим сообщил, что за почти три года ВСУ потеряли убитыми всего 43 тысячи бойцов, ранено было 370 тысяч, причем половина вернулась в строй, и похвастался: «Одно из ключевых различий между российской армией и Вооруженными силами Украины - это уровень развития фронтовой медицины, который в нашей армии значительно выше. Мы в Украине благодарны за это каждому и каждой, кто помогает развивать военную медицину и спасает наших раненых, осуществляет реабилитацию».

Главе киевского режима и его окружению не впервые вступать с западными политиками в пререкания такого рода. Еще в ноябре 2022-го глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обмолвилась о 100 тысячах погибших украинцев, после чего ее обвинил в дезинформации советник киевского «офиса президента» Михаил Подоляк, а оригинал записи с выступлением фрау фон дер Ляйен спешно обрезали. И тогда было понятно, что киевский режим лакирует действительность. А сейчас то, что приведенные Зеленским цифры погибших занижены на порядок, понятно любому мало-мальски вменяемому человек. Скажем, в конце февраля тогдашний глава российского Минобороны Сергей Шойгу привел следующие цифры: в среднем с начала года ВСУ ежедневно теряют более 800 человек личного состава, а совокупные летальные потери украинской армии с начала СВО превысили 444 тысячи человек. А чуть меньше месяца назад агентство ТАСС, просуммировав сводки МО РФ за время спецоперации, насчитало свыше 900 тысяч убитых и раненых украинцев.

Конечно, к данным, озвучиваемым военным противником, можно небезосновательно предъявить претензии в необъективности. Можно обратиться к некоторым более чем весомым украинским источникам и сведениям, приводимым ими гласно и негласно. В феврале 2023-го полковник Дуглас Макгрегор, экс-советник Пентагона и один из военных-соратников Трампа в период его президентства, заявил, что не смещенный еще тогда главком ВСУ Залужный в ходе американского вояжа конфиденциально рассказал о гибели 257 тысяч его подопечных. Бывший замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины, бывший замкомандующего Силами специальных операций Украины генерал-майор Сергей Кривонос еще в сентябре-2022 упомянул «десятки, а уже мы понимаем, что сотни тысяч погибших».

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко в январе этого года говорил о полумиллионе убитых и раненых, добавив: «Я считаю, что власти должны назвать число погибших украинцев. Я знаю, как они этого не хотят, и я знаю, как это трудно будет принять. Но по-другому вывести из зоны комфорта миллионы тех, кто прячется за разными байками о том, что могут служить все, кто угодно, кроме меня, невозможно». Уже после нынешнего Telegram-выступления Зеленского депутат Верховной Рады Анна Скороход, избранная некогда, к слову, от «Слуги народа», сказала о постоянно растущих из-за военных действий кладбищах; по ее словам, в одном из сел на фронт ушли 98 жителей, не погибли лишь двое. На большие потери в интервью испанской газете Pais пожаловался и действующий министр финансов Сергей Марченко.

Ложь Зеленского вызывает отторжение у значительной части украинского общества и даже политического класса, пусть не все в этом отваживаются признаться. Открыто или молчаливо не разделяют ее и многие на Западе, включая тех, кто в принципе на стороне киевского режима и его руководителя. Не совсем понятно и его желание полуоткрыто обвинить во лжи своего визави по парижской встрече сразу после нее. С одной стороны, Трамп как избранный президент уже наверняка владеет информацией от военных, дипломатов и разведчиков о делах Украины на фронте и ее потерях, да и раньше мог получать такую информацию по своим каналам. С другой, от американского лидера сейчас во многом зависит судьба Украины, киевского режима и лично «Зе».

Полное впечатление, что Зеленский даже в очень сложной, близкой к критической (для него самого – уж точно) ситуации не может отказаться от замашек провинциального актера. Натура берет свое. Как говорилось в фильме «Брат»: «Жизнь висит на нитке, а он думает о прибытке».