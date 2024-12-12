Рябков считает абсурдными разговоры о переговорах при их самозапрете Киевом

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал абсурдными рассуждения о переговорах при самозапрете Украиной на их проведение.

"Возможность переговоров не равнозначна отмене установленного тем же Киевом самозапрета на такого рода переговоры, то есть абсурдность рассуждений о каких-то переговорах при том, что они номинально запрещены, она, наверное, очевидна всем, кроме самих тех, кто занимается определением политики Киева", - сказал высокопоставленный дипломат.

"Я имею в виду не только руководство Украины, но и то, что политикой Киева в значительной мере занимаются за тысячи километров от украинской столицы. Вот когда во всех этих местах поймут, что начинать надо с того, что требуется первоочередным, тогда, наверное, можно будет уделить этому какое-то внимание. Пока нет", - подчеркнул он.