Политолог Макаренко: Зеленский пытается затянуть НАТО в украинский конфликт

"Или НАТО, или ничто" - это заявление человека, который понимает, что противостоять российским Вооруженным силам возможностей у Украины просто не существует. Зеленский ставит условия Западу, а это - неправильно. Запад исходит из тех реалий, которые формируются на поле боя. Запад понимает, что Украина проигрывает эту войну, но ему необходимо напоследок не спасать Киев, а нанести как можно больше ущерба России. Принимать Украину в НАТО или в ЕС никто не собирается. Однако Зеленскому очень нужно, чтобы Запад ввязался в украинский конфликт. Это позволит ему продлить свое пребывание у власти.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" политолог, доцент Московского педагогического государственного университета Олег Макаренко.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/5c93b7a470bc69d56d68d3a5a6d7874f/