Байден смягчил наказание рекордным 1,5 тыс. осужденных

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Президент США Джо Байден смягчил наказание рекордным 1,5 тыс. осужденных за день, а также помиловал 39 преступников. Соответствующее заявление размещено на сайте Белого дома.

Уточняется, что наказание будет смягчено только осужденным, отбывавшим длительные тюремные сроки и помещенным под домашний арест во время пандемии. Решение о помиловании затронет 39 американцев, совершивших ненасильственные преступления.

Имена помилованных Белый дом не разглашает имена. В ближайшее время администрация Байдена намерена продолжить рассматривать прошения о помиловании.

1 декабря президент США объявил о помиловании своего сына Хантера по двум судебным делам, несмотря на многократные обещания этого не делать.