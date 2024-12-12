Япония и Финляндия решили дружить против России

В свете вступления Финляндии в НАТО премьер-министр Японии Сигэру Исиба и премьер-министр Финляндии Петтери Орпо провели в Токио переговоры по укреплению сотрудничество в сфере безопасности.

Приветствую Орпо в своей резиденции Исиба отметил, что «чрезвычайно сложная международная ситуация, с которой мы сегодня столкнулись, ещё больше укрепляет связи между двумя странами».

Лидеры двух стран подтвердили, что начнут переговоры о соглашении о передаче оборонного оборудования и технологий между Финляндией и Японией.

Они также договорились о сотрудничестве в более широких областях науки и технологий, включая суперкомпьютеры, а также мобильные сети 5G и 6G.

Финляндия имеет более чем 1300-километровую границу с Россией. В то же время Россия географически является ближайшей к Японии страной. Расстояние между Японией и Россией в районе Сахалина и южных Курил не превышает 40 километров.