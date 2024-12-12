Потери ВСУ на курском направлении с начала боев превысили 40 тыс. человек

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Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении составили более 200 военных. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ соощает ТАСС.

"За прошедшие сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, две боевые бронемашины, четыре автомобиля и три миномета", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что всего с начала боевых действий на курском направлении противник потерял свыше 40 060 военнослужащих, 236 танков, 175 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортера, 1 251 боевую бронемашину.