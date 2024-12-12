Президент Бразилии перенес вторую операцию после кровоизлияния

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, которого во вторник утром госпитализировали из-за кровоизлияния в мозг, перенес вторую операцию по предупреждению повторного кровотечения. Об этом сообщил лечащий врач бразильского лидера Роберту Калил Филью, пишет газета O Globo.

"Процедура прошла успешно, она завершена. Лула да Силва уже проснулся и может разговаривать", - сказал он. По оценкам врачей, глава государства покинет отделение интенсивной терапии в больнице Сан-Паулу и вернется в столицу на следующей неделе.

Лула да Силва почувствовал себя плохо вечером 9 декабря, у него начались сильные головные боли. МРТ выявило кровоизлияние в мозг.

Президента оперировали в госпитале в штате Сан-Паулу на юго-востоке страны, ему пришлось провести краниотомию. Это процедура, при которой временно удаляется часть черепа для хирургических вмешательств. Операция прошла успешно, однако в среду стало известно, что Луле да Силве проведут еще одну медицинскую процедуру для предотвращения возможного повторного кровоизлияния в мозг.

19 октября 79-летний Лула да Силва получил бытовую травму после падения в своей резиденции. Его госпитализировали с угрозой кровоизлияния и наложили пять швов.

Обязанности главы государства временно исполняет вице-президент Жералду Алкмин.