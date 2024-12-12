Президент поздравил россиян с Днем Конституции

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Президент России Владимир Путин поздравил сограждан с Днем Конституции, обратив внимание, что обновленный основной закон дает солидарный ответ на вызовы времени.

"Принятая всенародным голосованием более 30 лет назад конституция во многом определила судьбу России, саму ее государственность, легла в основу всей правовой системы страны, провозгласила и утвердила ключевые ценностные ориентиры нашего общества", - сказал он в ходе торжественной церемонии вручения госнаград в Кремле.

"И обновленная конституция, принципиальные поправки в основной закон также стали выражением воли миллионов людей, четко обозначили путь развития нашего Отечества, наши общие устремления и цели, солидарный ответ на вызовы времени, нашу готовность защищать свои приоритеты, права и свободы, традиции и самобытность - все, во что мы свято верим и за что стоим", - указал глава государства.