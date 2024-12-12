Минфин увеличивает лимиты банкам по "Семейной ипотеке"

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Минфин России увеличивает лимиты банкам по "Семейной ипотеке" с 6,25 трлн до 8,65 трлн рублей, чтобы избежать приостановки программы в связи с исчерпанием лимитов. Соответствующее сообщение размещено на сайте министерства.

Минфин утвердил новую редакцию решения о порядке предоставления субсидий из федерального бюджета АО "ДОМ.РФ" в рамках реализации льготной ипотечной программы "Семейная ипотека".

Отмечается, что новый механизм обеспечит равномерность выборки лимита всеми кредиторами и позволит россиянам в любой момент обратиться в кредитную организацию за предоставлением льготной ипотеки.

В 2024 году на реализацию программы "Семейная ипотека" предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 290 млрд рублей. Из резервного фонда правительства РФ дополнительно выделено 142 млрд рублей.

Проектом федерального закона "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" предусмотрены средства в объеме 1,45 трлн рублей, в том числе: в 2025 году - 637 млрд рублей, в 2026 году - 454,1 млрд рублей, в 2027 году - 358,3 млрд рублей.