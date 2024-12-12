Клинтон считает честной победу Трампа на выборах президента США

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Экс-президент США Билл Клинтон высказал мнение, что Дональд Трамп одержал честную победу на выборах 2024 года.

"В отличие от выборов 2016 года, в этот раз внешнего воздействия не было", - сказал бывший американский лидер в эфире телеканала ABC.

По его словам, Трамп победил "честно и справедливо". Теперь Соединенные Штаты должны сфокусирорваться на "мирной передаче власти", считатет Клинтон.