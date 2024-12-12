Переговоры Матвиенко и Токаева длились более двух часов

Переговоры председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева продолжались более двух часов, большая часть общения проходила один на один. Об этом сообщил источник в делегации СФ, которая прибыла в Казахстан, передает ТАСС.

"Встреча президента Токаева с Матвиенко продолжалась 2 часа 10 минут вместо запланированных 45 минут. Большая часть беседы проходила тет-а-тет", - говорится в сообщении.

Матвиенко с делегацией сенаторов Совфеда посещает Астану с официальным визитом. Ранее она провела встречу с председателем Сената парламента Казахстана Мауленом Ашимбаевым, по итогам которой был подписан план межпарламентского сотрудничества на 2025-2027 годы.