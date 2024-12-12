Востоковед Тавровский: США рассматривают КНР как главного соперника

Телеканал CBS News со ссылкой на источники сообщил, что Трамп пригласил на свою инаугурацию председателя КНР Си Цзиньпина. Посольство Китая в Вашингтоне пока не ответило на просьбу ТАСС подтвердить данную информацию. Как отмечает телеканал, ожидается, что на церемонии инаугурации могут присутствовать несколько представителей иностранных государств высокого ранга. Так, ее может посетить венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Церемония пройдет 20 января 2025 года.

Избранный президент США Дональд Трамп не направлял российскому лидеру Владимиру Путину приглашение на инаугурацию, которая пройдет в январе. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Востоковед, профессор РУДН Юрий Тавровский отмечает в этой связи, что «Трамп подчеркивал и подчеркивает, что у него всегда хорошие личные отношения с мировыми лидерами - Си Цзиньпином, Путиным и другими. Тем самым он расширяет свои возможности для дипломатии. Это не всегда связано с реальной политикой, но тем не менее, это его выгодно отличает от того же Байдена, который за четыре года правления ни разу не съездил в Китай. Так что это плюс Трампу, и это приглашение открыть летопись с новой страницы».

По словам эксперта, «сейчас отношения в политических и экономических вопросах между США и Китаем принципиальны. Потому, что как говорят китайцы, в одной пещере двум тиграм не ужиться. Америка рассматривает Китай как главного соперника на мировой арене в стремлении сохранить свою гегемонию в мире. Поэтому стратегически американо-китайские противоречия антагонистичны, и речь может идти только о степени остроты конфликта».