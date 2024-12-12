Грушко: потери Евросоюза от санкций превысили €1,5 трлн

© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Европейский союз в результате примененных в отношении России санкций потерял свыше €1,5 трлн. На это обратил внимание заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, отвечая на вопрос ТАСС.

"На сегодняшний день потери ЕС от различного рода антироссийских санкций, по превалирующим оценкам, составляют более €1,5 трлн. Это цена того политического выбора, который был сделан элитами этих стран", - отметил он.

Замглавы МИД указал, что сообщество "идет по саморазрушительному пути", в то время как экономика России к санкциям адаптировалась. "Никаких геополитических целей путем введения санкций достигнуто быть не может. Если ЕС хочет "самовырезаться" из мировой экономики путем полного отказа от какого-то экономического взаимодействия с Россией, то это выбор объединения", - подчеркнул он.

Грушко акцентировал, что РФ намерена развивать экономические отношения "с теми партнерами, которые в таких отношениях заинтересованы".

Ранее венгерское представительство в Совете ЕС информировало о том, что постпреды 27 стран ЕС согласовали 15-й пакет санкций против России из-за конфликта на Украине, предусматривающий меры в отношении иностранных танкеров, которые осуществляют транспортировку российской нефти.