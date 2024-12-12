Кореевед Ким: президенту Южной Кореи объявят импичмент

Шесть оппозиционных партий Республики Корея 12 декабря повторно запустили процедуру импичмента президента страны Юн Сок Ёля, представив соответствующее предложение в профильный орган аппарата парламента. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Инициатива будет представлена на пленарном заседании парламента в пятницу, а в субботу ожидается само голосование. Согласно закону, голосование должно пройти не раньше 24 часов, но не позднее 72 часов после того, как его представили на пленарном заседании. Ранее оппозиция заявляла, что готова ставить вопрос об отрешении главы государства каждую неделю.

Инициативу, как и в прошлый раз, в профильный орган внесли от имени 191 депутата. В парламенте 300 мест, одно из них принадлежит формально нейтральному спикеру. У правящей партии 108 мандатов. При этом по крайней мере семь депутатов от правящей партии "Гражданская сила" публично заявили о том, что намерены проголосовать за импичмент президента Юн Сок Ёля из-за введения военного положения. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Утром 12 декабря президент фактически отказался от добровольного ухода в отставку и заявил, что готов к процедуре импичмента.

Ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН, кандидат философских наук Евгений Ким считает, что «что нынешнему президенту Южной Кореи будет объявлен импичмент. Тем более, что следственная группа прокуратуры уже вынесла решение о том, чтобы признать президента подозреваемым в мятеже. Кроме того, это группа запретила ему покидать территорию страны. Сегодня - 12 декабря, и завтра будет поставлен вопрос об импичменте потому, что идет серьезное давление со стороны общественности, со стороны населения на депутатов от правящей партии, которые отказывались принимать участие в голосованиях по импичменту. Выдержат ли эти депутаты от правящей партии давление со стороны своих избирателей - вопрос».

По словам эксперта, «новая администрация Южной Кореи видимо скорректирует курс в отношении КНДР. Но надо понимать, что вопрос с президентом Южной Кореи возник не из-за Северной Кореи, хотя нынешний Президент пытался сыграть на запугивании населения якобы северокорейской угрозой. В реальности его попытка введения ЧП имеет чисто внутренние причины - неспособность президента обеспечить руководство страной. В тоже время, если послезавтра парламент объявит импичмент, документ об этом решении должен поступить в Конституционный Суд, который будет полгода рассматривать этот документ и принимать решение, обоснован ли импичмент или нет. То есть эти полгода исполнять обязанности главы государства будет нынешний премьер-министр, назначенный в свое время президентом. Поэтому за эти ближайшие полгода ничего не измениться в курсе администрации Южной Кореи в отношении КНДР, и только потом, если к власти придут представители нынешней оппозиции, то они начнут улучшать отношения и с Китаем, и с Россией, и с Северной Кореей».