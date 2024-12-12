Госдума ввела штраф за повторную езду без полиса ОСАГО

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Проект закона о повышении штрафов за нарушение некоторых правил дорожного движения (ПДД) и о введении штрафа за повторную езду без полиса ОСАГО прошел второе и третье чтения в Госдуме.

Инициатива была представлена на рассмотрение палата в октябре парламентом Кабардино-Балкарской Республики и принята в первом чтении в ноябре. Так, изменения вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Документом вводится штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей за повторное управление транспортным средством без полиса ОСАГО. В настоящее время предусмотрен штраф в 800 рублей за неисполнение владельцем транспортного средства обязанности по страхованию своей гражданской ответственности.