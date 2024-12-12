Папа Римский принял на аудиенции президента Палестины

Папа Римский Франциск принял на аудиенции президента Палестины Махмуда Аббаса. Соответствующее сообщение распространила служба печати.

Уточняется, что общение понтифика и палестинского лидера один на один продолжалось полчаса. Темы, которые обсуждались на встрече, не разглашаются.

Среди подарков, которыми обменялись собеседники, панно с изображением Франциска у возведенной Израилем стены в Вифлееме, у которой он остановился в ходе визита на Святую землю в 2014 году.

Кроме того, Аббас провел встречи в государственном секретариате Ватикана, в рамках которых был отмечен хороший уровень двусторонних отношений и существенный вклад католической церкви в жизнь палестинского общества, в том числе в облегчение тяжелой гуманитарной ситуации в секторе Газа.

"Стороны осудили любую форму терроризма и отметили необходимость достижения решения на основе сосуществования двух государств через диалог и дипломатию и сохранения за Иерусалимом специального статуса, который позволяет быть местом встречи и дружбы между тремя религиями", - следует из сообщения.