Путин назвал "бронежилетом России" героизм и сплоченность народа

© Павел Бедняков/ POOL/ ТАСС

Мужество и героизм народа обеспечивают России надежный "бронежилет". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время церемонии вручения государственных наград в Кремле.

"Один из награжденных, доктор, сказал, что по линии медицины все-таки пока нет абсолютной защиты от некоторых болезней, нет бронежилета. Да, наверное, пока нет, но мы идем вперед", - указал Путин. "Но что касается защиты, все-таки наша страна имеет такой бронежилет в целом. И этим бронежилетом является характер, мужество, героизм и сплоченность российского народа", - подчеркнул он.

Глава государства обратился к награжденным, отметив, что такие люди вносят большой вклад в укрепление всех составляющих, которые двигают Россию вперед.