Трамп подверг критике решение об ударах американскими ракетами по территории РФ

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Избранный президент США Дональд Трамп подверг критике Украину за запуск ракет американского производства по территории России.

"Я категорически не согласен. Зачем мы это делаем? Мы просто занимаемся эскалацией этого конфликта", - сказал политик журналу Time. Он также высказал мнение, что ситуация на Ближнем Востоке является "более легкой проблемой", чем украинский конфликт.

Вместе с тем будущий глава государства назвал опасным и глупым решение действующего президента США Джо Байдена об ударах ракетами ATACMS вглубь Российской Федерации.

"Это очень нестабильная ситуация. Я думаю, что самое опасное сегодня - это то, что происходит, когда Зеленский решил, с одобрения, я полагаю, президента Байдена, начать запускать ракеты по России. Это серьезная эскалация, это глупое решение", - указал Трамп.