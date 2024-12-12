Экс-губернатор Рязанской области арестован по делу о взяточничестве

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Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стажу в отношении бывшего губернатора Рязанской области Николая Любимова по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает ТАСС.

"Удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Любимова Николая Викторовича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) на срок 2 месяца", - говорится в сообщении.

Согласно материалам следствия, Любимов получил взятку в виде денег и иного имущества в особо крупном размере за общее покровительство взяткодателю и попустительство по службе в период руководства регионом.

Любимов в период с 2010 по 2015 год был мэром Калуги. С 2015 по 2016 год возглавлял Законодательное собрание Калужской области. С 2017 по 2022 год занимал пост губернатора Рязанской области. Кроме того, он занимал должность вице-президента Московского финансово-промышленного университета "Синергия". В сентябре 2022 года Любимов стал членом Совфеда от Рязанской области. 11 декабря текущего года досрочно сложил с себя полномочия сенатора.