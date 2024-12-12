Рютте признал, что Россия восстанавливает силы "гораздо быстрее, чем ожидала НАТО"

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Россия восстанавливает свои силы "гораздо быстрее, чем ожидала НАТО". На это обратил внимание генеральный секретарь альянса Марк Рютте.

По его словам, "несмотря на все усилия украинских друзей НАТО", Россия "восстанавливает свои силы гораздо быстрее, чем ожидал альянс, и быстро учится на своих ошибках".

Кроме того, Рютте отметил, что Китай "производит вооружения в 5-6 раз быстрее, чем США". В связи с этим он призвал в экстренном порядке милитаризировать европейскую промышленность и увеличить военные расходы государств блока.