Хинштейн заявил об уголовных делах из-за мародерства в курском приграничье

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Правоохранительные органы расследуют уголовные дела, которые касаются случаев мародерства в приграничных районах Курской области. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн в ходе прямого эфира на его странице во "ВКонтакте".

"Если территория находится под оккупантами, я боюсь, что никак мы не сможем защитить дома, имущество наших людей. Если это прифронтовая зона, здесь проще. Мы обсуждали эту ситуацию с руководителями правоохранительного блока. Возбуждаются уголовные дела, я надеюсь, что правоохранители смогут здесь навести порядок. Очень важно, чтобы в этих омерзительных вещах не принимал участия никто из наших жителей", - указал он.