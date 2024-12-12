Нетаньяху заявил, что Израиль хочет мира со "свободным Ираном"

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился с видеопосланием к иранцам, в котором заявил, что его страна стремится к миру со всеми соседями и хотела бы видеть среди них "свободный Иран".

Запись его обращения с субтитрами на иврите и фарси опубликована на официальных страницах главы правительства еврейского государства в соцсети X.

"Израиль хочет мира, мы хотим мира со всеми, кто по-настоящему хочет мира с нами. И я не сомневаюсь, что народ Ирана знает это. Я знаю, что так же, как мы хотим мира с вами, вы хотите мира с нами, но вы страдаете под властью режима, который угнетает вас и угрожает нам. Знаете, чего этот режим по-настоящему боится? Он боится вас, народа Ирана. И однажды это изменится, однажды Иран будет свободным" , - сказал премьер, выступая на английском язык

"Женщины, жизнь, свобода - это будущее Ирана, это мирное будущее, и у меня нет сомнений, что мы воплотим это будущее в жизнь вместе и намного раньше, чем многие думают. Я знаю и верю, что мы превратим Ближний Восток в оплот процветания, прогресса и мира", - заключил Нетаньяху.