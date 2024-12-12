WSJ: Трамп предложил военных ЕС для контроля обстановки на Украине

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Будущий президент США Дональд Трамп предложил разместить европейские войска на Украине для контроля за соблюдением режима прекращения огня. Об этом со ссылкой на официальных лиц пишет газета The Wall Street Journal.

При общении в Париже 7 декабря с Владимиром Зеленским и президентом Франции Эмманюэлем Макроном Трамп отметил, что "поддерживает создание сильной, вооруженной Украины, однако выступает против ее членства в НАТО".

По мнению избранного американского лидера, Европа должна взять на себя ведущую роль в обеспечении безопасности и поддержке Украины, а Соединенные Штаты могут оказать поддержку этому процессу, но не намерены отправлять свои войска.