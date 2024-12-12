Захарова призвала НАТО изымать четверть пенсий "отставников" на оборону

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила НАТО отдавать четверть пенсий экс-генсека альянса Йенса Столтенберга и других "отставников" на оборону. Об этом она заявила, комментируя призыв нынешнего генерального секретаря НАТО Марка Рютте направить на производство оружия часть пенсий и социальных выплат в Европе.

"Я думаю, НАТО должна показать пример и изымать четверть пенсий своих отставников: бывшего генсека альянса Йенса Столтенберга, бывшего заместителя генсека НАТО Александра Вершбоу, бывшего генсека альянса Хавьера Соланы и всех остальных", - сказала дипломат в беседе с ТАСС.

Ранее Рютте обратил внимание, что страны Европы "тратят четверть своих денег на пенсии и соцвыплаты, и им лишь нужно использовать часть этих средств для строительства сильной обороны". Он также дал понять, что военные расходы государств НАТО должны превысить 3% ВВП, указав, что страны военного блока "смогли победить в холодной войне, когда тратили значительно больше 3%" на оборону.