Глава департамента Минобрнауки Чурилов погиб в результате ДТП

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При ДТП на Ленинградском проспекте в Москве погиб глава департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки РФ Олег Чурилов. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС.

"ДТП произошло на Ленинградском проспекте недалеко от дома 36. Автомобиль сбил 51-летнего руководителя департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки, в результате полученных травм мужчина скончался", - говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

По информации в Telegram-канале министерства, Чурилов погиб 12 декабря. Руководителем департамента он стал в апреле 2022 года.