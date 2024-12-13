Рогов сообщил о массированном ракетном ударе ВС РФ по Украине

На территории Украины на 13 декабря зафиксировано свыше 120 прилетов ракет различных классов, в том числе гиперзвуковых "Кинжалов". Об этом информировал председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

"По состоянию на утро зафиксировано более 120 прилетов ракет, баллистики. Сейчас можно точно говорить о том, что наши крылатые ракеты, наши "Кинжалы" были замечены в небе в Киевской области, Житомирской области", - указал он в эфире радиостанции "Комсомольская правда".