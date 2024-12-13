Молдавия введет ЧП из-за неопределенности с транзитом газа

© Гавриил Григоров/ ТАСС

Молдавия вводит чрезвычайное положение ввиду угрозы гуманитарного кризиса из-за возможного прекращения транзита российского газа по территории Украины. Парламент утвердил соответствующее постановление по инициативе премьер-министра Дорина Речана.

"Объявить чрезвычайное положение на всей территории Республики Молдова на 60-дневный период начиная с 16 декабря 2024 года", - следует из документа, который был одобрен голосами депутатов Партии действия и солидарности. В обозначенный период правительственная Комиссия по чрезвычайным ситуациям уполномочена издавать распоряжения, обязательные к исполнению как правительственными учреждениями, так и экономическими агентами. Оппозиция постановление не поддержала.

Накануне в Молдавии состоялось заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям, которая констатировала, что кризис может повлечь за собой дефицит электроэнергии в зимний период, поскольку на российском газе работает Молдавская ГРЭС (Приднестровье), питающая электросети двух берегов Днестра.

Согласно данным правительства Молдавии, в Приднестровье были сформированы запасы угля, которых должно хватить на снабжение только бытовых потребителей левого брега Днестра на срок от 30 до 50 дней. Правобережная часть страны должна будет импортировать электроэнергию через электросети Румынии, которые могут обеспечить только половину потребностей Молдавии.

В четверг власти Приднестровья также ввели чрезвычайное экономическое положение. Левому берегу угрожает гуманитарная катастрофа, поскольку бытовые потребители и промышленность Приднестровья полностью зависима от поставок дешевого российского газа. Президент непризнанной республики Вадим Красносельский призвал Кишинев и Москву согласовать с Киевом сохранение транзита.