Дегтярев избран президентом Олимпийского комитета России

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На пост президента Олимпийского комитета России (ОКР) избрали министра спорта РФ Михаила Дегтярева. Выборы состоялись 13 декабря на Олимпийском собрании в Москве.

По итогам открытого голосования 43-летний Дегтярев получил 197 голосов, двое воздержались. Он был единственным кандидатом.

Министр спорта пришел на смену четырехкратному олимпийскому чемпиону по фехтованию Станиславу Позднякову, который в ноябре объявил о решении покинуть пост за два года до истечения срока полномочий.

Дегтярев занимает пост министра спорта РФ с мая текущего года. До этого он был губернатором Хабаровского края. Является мастером спорта по фехтованию, многократным чемпионом Самары и Самарской области, призером всероссийских и международных соревнований.